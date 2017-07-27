Власти Танзании выписали золотодобытчику штраф в $190 млрд. за неуплату налогов

Правительство Танзании потребовало от британской золотодобывающей компании Acacia Mining уплаты $190 млрд., из которых $40 млрд. - это налоги на незадекларированный экспортный доход в период 2000-2017 гг., а $150 млрд. - накопившиеся проценты и пени.

Компания Acacia Mining, находящая в собственности Barrick Gold, одной из ведущих золотодобывающих компаний мира, является крупнейшим добытчиком золота в Танзании. Под ее управлением находятся три рудника в северной части страны - North Mara, Bulyanhulu и Buzwagi. В 2016 г. на них было добыто 829,7 тыс. тройских унций золота, на 13% больше, чем годом ранее.

Компанию обвиняют в том, что она приуменьшала доходы от экспорта золота, добываемого на рудниках Bulyanhulu и Buzwagi, что полностью отрицается представителями Acacia.

По оценкам наблюдателей, многомиллиардный счет за неуплату налогов, соответствующий валовому доходу компании более чем за 180 лет, вызван конфликтом между Acacia и правительством Танзании, которое в марте 2017 г. запретило экспорт золотой и медной руды. Руководство компании, у которой нет в стране никаких мощностей по выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью, выступило резко против запрета, заявив, что он обходится ей в $1 млн. недополученного дохода в день. После этого правительство Танзании и обвинило Acacia в нелегальной добыче полезных ископаемых и уклонении от уплаты налогов.

Пока что конфликт идет по нарастающей. Правоохранительные органы Танзании таскают на допросы сотрудников компании, а Acacia пригрозила, что может в ответ остановить рудник Bulyanhulu, на котором в прошлом году было добыто 289,4 тыс. тройских унций золота.

Как заявил президент Танзании Джон Магуфули, страна должна получать справедливую долю дохода от разработки национальных сырьевых богатств. По его словам, к 2025 г. вклад горнодобывающей отрасли в ВВП Танзании должен удвоиться по сравнению с текущим уровнем и достигнуть 10%.

В июле текущего года в Танзании были утверждены новые законы, позволяющие правительству пересматривать условия соглашений с иностранными горнодобывающими и энергетическими компаниями.