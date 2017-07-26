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Рязанский трубный завод , профильные трубы , ГК Демидов | 26 июля 2017 г. | 14:30

В ГК Демидов поднимают цены на производимую продукцию

В ГК Демидов поднимают цены на производимую продукцию
С 20 июля ГК Демидов, в которую входит Рязанский трубный завод, подняла цены на продукцию собственного производства от 3% до 8%. Наибольшее подорожание пришлось на тонкостенные профильные трубы со стенками 1,0-1,5 мм.

Как объясняют в компании, данное повышение цен связано с высоким спросом со стороны конечных потребителей, низкими складскими остатками и резким подъёмом цен на горячекатаный прокат со стороны отечественных металлургических комбинатов.

В июле запланировано отгрузить около 25 тыс. т продукции. В данный момент формируется производственная программа на август.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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