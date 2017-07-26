Рязанский трубный завод , профильные трубы , ГК Демидов | 26 июля 2017 г. | 14:30
В ГК Демидов поднимают цены на производимую продукцию
Как объясняют в компании, данное повышение цен связано с высоким спросом со стороны конечных потребителей, низкими складскими остатками и резким подъёмом цен на горячекатаный прокат со стороны отечественных металлургических комбинатов.
В июле запланировано отгрузить около 25 тыс. т продукции. В данный момент формируется производственная программа на август.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 25
Просмотров: 25
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.