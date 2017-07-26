складская торговля , сварные трубы , Королевский трубный завод | 26 июля 2017 г. | 13:25
Королёвский ТЗ открыл склад в Санкт-Петербурге
Открытие склада позволит снизить логистические издержки для покупателей, находящихся на северо-западе европейской части страны, а широкий ассортимент поставляемой продукции, а также удобное расположение склада, должны сделать приобретение металлопродукции более комфортным.
На складе представлен весь сортамент труб собственного производства:
- ВГП от Ø 15 до Ø 50 (ГОСТ 3262-75),
- ЭСПШ от Ø 57 до Ø 159,
- профильные трубы от 15х15 до 250х250 (ГОСТ 8639; 8645;30245).
Отгрузка клиентам осуществляется как оптовыми, так и розничными партиями.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 23
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