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складская торговля , сварные трубы , Королевский трубный завод | 26 июля 2017 г. | 13:25

Королёвский ТЗ открыл склад в Санкт-Петербурге

Королёвский ТЗ открыл склад в Санкт-Петербурге
Королёвский трубный завод расширяет географию присутствия на российском рынке, открыв в июле складскую площадку в Санкт-Петербурге.

Открытие склада позволит снизить логистические издержки для покупателей, находящихся на северо-западе европейской части страны, а широкий ассортимент поставляемой продукции, а также удобное расположение склада, должны сделать приобретение металлопродукции более комфортным.

На складе представлен весь сортамент труб собственного производства:

  • ВГП от Ø 15 до Ø 50 (ГОСТ 3262-75),
  • ЭСПШ от Ø 57 до Ø 159,
  • профильные трубы от 15х15 до 250х250 (ГОСТ 8639; 8645;30245).

Отгрузка клиентам осуществляется как оптовыми, так и розничными партиями.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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