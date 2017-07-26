Королёвский ТЗ открыл склад в Санкт-Петербурге

Королёвский трубный завод расширяет географию присутствия на российском рынке, открыв в июле складскую площадку в Санкт-Петербурге.

Открытие склада позволит снизить логистические издержки для покупателей, находящихся на северо-западе европейской части страны, а широкий ассортимент поставляемой продукции, а также удобное расположение склада, должны сделать приобретение металлопродукции более комфортным.

На складе представлен весь сортамент труб собственного производства:

ВГП от Ø 15 до Ø 50 (ГОСТ 3262-75),

ЭСПШ от Ø 57 до Ø 159,

профильные трубы от 15х15 до 250х250 (ГОСТ 8639; 8645;30245).

Отгрузка клиентам осуществляется как оптовыми, так и розничными партиями.