Сотрудники Металлоинвеста удостоены государственных наград

Сотрудники предприятий Компании «Металлоинвест» - АО «Лебединской горно-обогатительный комбинат» (ЛГОК), АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК) и ООО «Рудстрой» удостоены государственных наград.

Согласно Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина, награды присуждены «За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу».

Управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов награжден Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Олег Михайлов более 30 лет работает в горнодобывающей отрасли: в 1984 г. он стал горнорабочим на Кадамджайском сурьмяном комбинате (Киргизская ССР). На Лебединском горно-обогатительном комбинате Олег Михайлов начал трудовой путь в 2006 г., заняв должность заместителя главного инженера по горнотранспортному комплексу. В 2011 г. Олег Михайлов был назначен управляющим директором ЛГОКа.

Под руководством Олега Юрьевича Михайлова на Лебединском ГОКе проведены мероприятия по модернизации оборудования и увеличению эффективности производства, а также реализован ключевой проект Металлоинвеста – строительство третьей очереди комплекса горячебрикетированного железа (ГБЖ-3).

Государственных наград: Ордена Почета, Ордена Дружбы, Медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и звания "Заслуженный металлург Российской Федерации", также удостоены другие сотрудники Лебединского ГОКа, ОЭМК и Рудстроя - генерального подрядчика по строительству ГБЖ-3.

Орденами Почета награждены монтажник технологического оборудования Рудстроя Виктор Вязовых, арматурщик Рудстроя Владимир Кульнев и газовщик шахтной печи Лебединского ГОКа Юрий Пашкевич.

Орденом Дружбы награжден руководитель группы завода ГБЖ Лебединского ГОКа Дмитрий Гончаров.

Медалями Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены сотрудники ЛГОКа: директор комплекса ГБЖ Вячеслав Радченко, директор завода ГБЖ Владимир Кондрашкин, главный инженер дирекции ЛГОКа Николай Глуховченко, начальник цеха завода ГБЖ Эдуард Степкин, мастер по ремонту оборудования ЛГОКа Андрей Нененко, мастер цеха завода ГБЖ Евгений Черкашин, ведущий специалист группы по наладке электрооборудования завода ГБЖ Михаил Шеховцов, газовщики шахтной печи завода ГБЖ Сергей Бежин и Александр Уланов, а также электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования завода ГБЖ Александр Масалытин.