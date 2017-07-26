НЛМК становится тише и экологичнее

Новолипецкий металлургический комбинат, основная производственная площадка Группы НЛМК, до конца 2017 г. приступит к строительству трех противошумных дамб в районе огнеупорного цеха. Это позволит снизить уровень шумового воздействия рядом с городской застройкой еще на 4%.

В начале текущего года в рамках экологической программы специалисты комбината провели анализ распространения производственного шума и определили места возможного расположения противошумных дамб. Дополнительно вокруг дамб будут высажены деревья и кустарники.

Липецкая площадка за последние два года снизила уровень шума 27 производственных объектов, установив специальные экраны. Последующие замеры показали, что благодаря этому уровень шума на границе санитарно-защитной зоны комбината снизился на 12%.

«В зарубежной и отечественной практике производственный шум сразу от нескольких источников снижают путем возведения в направлении жилой застройки высоких дамб с озеленением. Липецкая площадка успешно внедряет этот опыт», - отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

В огнеупорном цехе продолжается реализация еще нескольких природоохранных проектов. В июле завершится реконструкция пяти аспирационных установок тракта выгрузки и подачи сыпучих материалов участка №3, которая позволит снизить выбросы пыли на 90%.

До конца года в цехе завершатся гарантийные испытания центральной системы газоочистки за тремя шахтными печами и на реконструированной аспирационной установке (АТУ-20). Существующие очистные аппараты - циклоны заменят на высокоэффективные рукавные фильтры. Это снизит выбросы пыли за шахтными печами на 91%.