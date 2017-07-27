Вьетнам , Германия , Китай , новые мощности , SMS Group , металлургическое оборудование , Hoa Phat | 27 июля 2017 г. | 06:09
Немецко-китайский консорциум поставит конвертеры во Вьетнам
Заказ на них получил консорциум в составе германской SMS Group и китайского производителя оборудования для металлургической промышленности WISDRI Engineering & Research. При этом основную долю работ выполнит немецкая сторона.
Два 120-тонных кислородных конвертера планируется поставить во Вьетнам в 2018 г. Согласно проекту, предусматривается установка еще двух конвертеров в 2019 г. Совокупная мощность конвертерного цеха будущего меткомбината составит 4 млн. т стали в год.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 16
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