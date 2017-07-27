Немецко-китайский консорциум поставит конвертеры во Вьетнам

Вьетнамская металлургическая компания Hoa Phat Group, реализующая проект строительства меткомбината в экономической зоне Dung Quat в районе г. Дананг в центральной части Вьетнама, заказала для своего предприятия два конвертера.

Заказ на них получил консорциум в составе германской SMS Group и китайского производителя оборудования для металлургической промышленности WISDRI Engineering & Research. При этом основную долю работ выполнит немецкая сторона.

Два 120-тонных кислородных конвертера планируется поставить во Вьетнам в 2018 г. Согласно проекту, предусматривается установка еще двух конвертеров в 2019 г. Совокупная мощность конвертерного цеха будущего меткомбината составит 4 млн. т стали в год.