Индустриальный союз Донбасса , Украина , восстановление , Днепровский МК | 27 июля 2017 г. | 09:28
Днепровский меткомбинат возобновил работу
Предприятие запустило две доменные печи и начинает выплавку чугуна, а в ближайшее время намерено возобновить выпуск товарной заготовки. Как сообщает лондонский Metal Bulletin, экспортные поставки данной продукции могут начаться в сентябре-октябре текущего года.
ДМК был вынужден приостановить работу в конце марта 2017 г. вследствие нехватки оборотных средств и прекращения поставок сырья из-за блокады Донбасских республик, объявленной киевскими властями.
По данным украинских СМИ, собственнику комбината, группе «Индустриальный союз Донбасса», удалось решить вопросы с финансированием запуска и реструктуризацией задолженности перед поставщиками сырья и энергоресурсов.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 89
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