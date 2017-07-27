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Индустриальный союз Донбасса , Украина , восстановление , Днепровский МК | 27 июля 2017 г. | 09:28

Днепровский меткомбинат возобновил работу

Днепровский меткомбинат возобновил работу
Днепровский меткомбинат (ДМК), расположенный в г.Днепродзержинске Днепропетровской области Украины, возобновил работу после почти четырехмесячного перерыва.

Предприятие запустило две доменные печи и начинает выплавку чугуна, а в ближайшее время намерено возобновить выпуск товарной заготовки. Как сообщает лондонский Metal Bulletin, экспортные поставки данной продукции могут начаться в сентябре-октябре текущего года.

ДМК был вынужден приостановить работу в конце марта 2017 г. вследствие нехватки оборотных средств и прекращения поставок сырья из-за блокады Донбасских республик, объявленной киевскими властями.

По данным украинских СМИ, собственнику комбината, группе «Индустриальный союз Донбасса», удалось решить вопросы с финансированием запуска и реструктуризацией задолженности перед поставщиками сырья и энергоресурсов.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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