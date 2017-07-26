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Украина , Ferrexpo , окатыши , Полтавский ГОК , синдицированный кредит | 26 июля 2017 г. | 13:06

Ferrexpo привлекает кредит на $350 млн.

Ferrexpo привлекает кредит на $350 млн.
Как сообщает «Минпром», зарегистрированная в Великобритании компания Ferrexpo, основным активом которой является Полтавский ГОК, ведущий украинский производитель и экспортер железорудных окатышей, привлекает предэкспортный синдицированный кредит на сумму $350 млн. сроком на четыре года.

Организатором займа выступает французский банк BNP Paribas. Закрытие сделки запланировано на 31 июля. При этом, сумма финансирования в зависимости от степени интереса банков — участников синдиката может достигнуть $500 млн.

По данным Reuters, с весны 2014 г. украинские компании почти перестали привлекать займы в западных банках. Одним из немногих исключений стал предэкспортный кредит на сумму $300 млн., который в 2016 г. привлекла компания «Кернел», один из крупнейших агрохолдингов Украины.

Судя по всему, финансовые позиции Ferrexpo заметно укрепились в последние месяцы благодаря повышению цен на железную руду на мировом рынке. Кроме того, в августе 2016 г. компания погасила предыдущий предэкспортный кредит на сумму $420 млн., полученный в 2011 г., а также успешно обслуживает действующий заем на $350 млн. со сроком погашения в августе 2018 г.

В 2016 г. Полтавский ГОК, принадлежащий Ferrexpo, экспортировал более 11,4 млн. т окатышей в страны Восточной Азии, Европы и Ближнего Востока. На внутренний рынок его продукция не поставляется.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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