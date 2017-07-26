В Москве еще можно построить 100 млн. кв м недвижимости

Инвестиционный потенциал строительства в столице, включая Новую Москву, составляет около 100 млн. кв. м, - приводит информационная служба портала Стройкомплекса слова главы Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина.

«Учитывая, что последние годы в столице ежегодно строится порядка 8 млн «квадратов» недвижимости, у застройщиков есть возможность стабильно работать как минимум 10 лет. Однако надо учитывать, что строительные циклы трех-, четырех-, пятилетние», - сообщил он.

По его словам, власти не просто выделяют землю инвесторам, но и формируют условия для создания инженерной инфраструктуры. «Когда девелоперы принимают решение, входить или не входить в проект, оказывается, что у них есть деньги, есть земля, но нет инфраструктуры. Москва в этой части целенаправленно делает очень много. У нас есть запас по теплу, по воде и электроснабжению на ближайшие 10 лет», - заявил Сергей Лёвкин.