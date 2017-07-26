Строительство , Москва | 26 июля 2017 г. | 11:59
В Москве еще можно построить 100 млн. кв м недвижимости
«Учитывая, что последние годы в столице ежегодно строится порядка 8 млн «квадратов» недвижимости, у застройщиков есть возможность стабильно работать как минимум 10 лет. Однако надо учитывать, что строительные циклы трех-, четырех-, пятилетние», - сообщил он.
По его словам, власти не просто выделяют землю инвесторам, но и формируют условия для создания инженерной инфраструктуры. «Когда девелоперы принимают решение, входить или не входить в проект, оказывается, что у них есть деньги, есть земля, но нет инфраструктуры. Москва в этой части целенаправленно делает очень много. У нас есть запас по теплу, по воде и электроснабжению на ближайшие 10 лет», - заявил Сергей Лёвкин.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 23
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