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Астраханская область , технопарки | 26 июля 2017 г. | 11:25

В Астраханской области появятся промышленные парки

В Астраханской области появятся промышленные парки

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) провела рабочую встречу по вопросу перспективы реализации создания судостроительного кластера в Астраханской области. Предполагается, что кластер объединит предприятия различного профиля: производственные площадки, конструкторские бюро, сервисные компании, учебные заведения и так далее.

Планируется субсидирование таких мероприятий, как приобретение технологической оснастки для оборудования, обучение кадров работе на новом оборудовании и ПО, оплата лизинговых платежей за основные средства, разработка конструкторской документации, технологий и технологических процессов, закупка ПО и разработка дополнительных программных модулей и технической документации, изготовление и испытания прототипов и опытных партий продукции. Участники кластера, вовлеченные в кооперацию, могут получить субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат предприятия на реализацию совместных проектов.

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Меры господдержки, которые будут предоставляться на всех этапах при локализации производства на территории кластера, послужат стимулом для привлечения инвестиций в отрасль.

Также состоялось заседание рабочей группы по созданию индустриального парка «Передовые технологии для железнодорожного транспорта и инфраструктуры» на территории Астраханской области«. В мероприятии приняли участие представители министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов области, Приволжской железной дороги, Федеральной пассажирской компании», Российских железных дорог.

В рамках повестки дня участники заседания обсудили действующее законодательство в области создания индустриальных парков в Российской Федерации, а также меры государственной поддержки потенциальных резидентов планируемого технопарка как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Открытие индустриального парка имеет особое значение для Астраханской области, так как позволит создать дополнительные рабочие места, развить инфраструктуру, а также привлечь дополнительные налоговые поступления в бюджет.

В ходе совещания были представлены различные схемы создания управляющей компании индустриального парка на территории бывшего депо Астрахань.

В результате решено рекомендовать РЖД провести мониторинг поставщиков продукции и рассмотреть возможность определения пула потенциальных якорных резидентов планируемого индустриального парка.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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