В Астраханской области появятся промышленные парки

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) провела рабочую встречу по вопросу перспективы реализации создания судостроительного кластера в Астраханской области. Предполагается, что кластер объединит предприятия различного профиля: производственные площадки, конструкторские бюро, сервисные компании, учебные заведения и так далее.

Планируется субсидирование таких мероприятий, как приобретение технологической оснастки для оборудования, обучение кадров работе на новом оборудовании и ПО, оплата лизинговых платежей за основные средства, разработка конструкторской документации, технологий и технологических процессов, закупка ПО и разработка дополнительных программных модулей и технической документации, изготовление и испытания прототипов и опытных партий продукции. Участники кластера, вовлеченные в кооперацию, могут получить субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат предприятия на реализацию совместных проектов.

Меры господдержки, которые будут предоставляться на всех этапах при локализации производства на территории кластера, послужат стимулом для привлечения инвестиций в отрасль.

Также состоялось заседание рабочей группы по созданию индустриального парка «Передовые технологии для железнодорожного транспорта и инфраструктуры» на территории Астраханской области«. В мероприятии приняли участие представители министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов области, Приволжской железной дороги, Федеральной пассажирской компании», Российских железных дорог.

В рамках повестки дня участники заседания обсудили действующее законодательство в области создания индустриальных парков в Российской Федерации, а также меры государственной поддержки потенциальных резидентов планируемого технопарка как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Открытие индустриального парка имеет особое значение для Астраханской области, так как позволит создать дополнительные рабочие места, развить инфраструктуру, а также привлечь дополнительные налоговые поступления в бюджет.

В ходе совещания были представлены различные схемы создания управляющей компании индустриального парка на территории бывшего депо Астрахань.

В результате решено рекомендовать РЖД провести мониторинг поставщиков продукции и рассмотреть возможность определения пула потенциальных якорных резидентов планируемого индустриального парка.