листовой прокат , Мировой рынок стали , Российский экспорт стали | 26 июля 2017 г. | 11:25
Аппетит приходит во время еды. Мировой рынок листового проката: 18-25 июля
- Экспортные котировки на китайскую продукцию снова подскочили. Большинство поставщиков при этом сосредоточены на внутренних поставках, а компании, продолжающие зарубежные продажи, по-прежнему стремятся подтянуть цены к уровню национального рынка.
- В последние месяцы иранские компании сократили до минимума экспорт горячекатаных рулонов, опасаясь введения антидемпинговых пошлин в Евросоюзе, но продукции на местном рынке все равно не хватает, и дефицит приходится покрывать импортом из России и Казахстана.
- Повышению котировок на российскую продукцию способствуют сразу несколько факторов. Во-первых, это, конечно, отсутствие конкуренции со стороны китайского листового проката. Во-вторых, спрос на стальную продукцию в той же Турции, Иране, Египте в настоящее время достаточно высокий, а местные производители сами взвинчивают цены.
- Пока что котировки на листовую продукцию в Европе сохраняют относительную стабильность, так как видимый спрос сократился перед началом периода летних отпусков. Но европейские металлурги планируют весьма существенное подорожание в четвертом квартале.
С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.
Следующий обзор мирового и российского рынка листового проката выйдет 24 августа.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 52
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