Аппетит приходит во время еды. Мировой рынок листового проката: 18-25 июля

Экспортные котировки на китайскую продукцию снова подскочили. Большинство поставщиков при этом сосредоточены на внутренних поставках, а компании, продолжающие зарубежные продажи, по-прежнему стремятся подтянуть цены к уровню национального рынка.

В последние месяцы иранские компании сократили до минимума экспорт горячекатаных рулонов, опасаясь введения антидемпинговых пошлин в Евросоюзе, но продукции на местном рынке все равно не хватает, и дефицит приходится покрывать импортом из России и Казахстана.

Повышению котировок на российскую продукцию способствуют сразу несколько факторов. Во-первых, это, конечно, отсутствие конкуренции со стороны китайского листового проката. Во-вторых, спрос на стальную продукцию в той же Турции, Иране, Египте в настоящее время достаточно высокий, а местные производители сами взвинчивают цены.

Пока что котировки на листовую продукцию в Европе сохраняют относительную стабильность, так как видимый спрос сократился перед началом периода летних отпусков. Но европейские металлурги планируют весьма существенное подорожание в четвертом квартале. Подъем цен на мировом рынке листового проката приобретает новое качество. Экспортные котировки на российскую горячекатаную продукцию превысили предыдущие пики конца декабря — начала января и мая 2016 года, выйдя на уровень, на котором в предыдущий раз находились еще осенью 2014 г. Ограниченный объем предложения китайской продукции и ее дороговизна продолжают играть роль основного источника глобального роста, по поднимают цены сейчас все поставщики без исключения. Потребителям приходится принимать эти условия и ждать дальнейшего подорожания. С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке. Следующий обзор мирового и российского рынка листового проката выйдет 24 августа.