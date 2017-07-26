Производство ЖРС в Украине продолжает сокращаться

Июньское среднесуточное производство украинского товарного неподготовленного сырья сократилось на 8,4 тыс. тонн (с 134 тыс. т. до 125,6 тыс. т). Противоположная ситуация со среднесуточным производством подготовленного сырья - увеличение с 62,1 тыс. тонн до 68,2 тыс. тонн (на 6,1 тыс. т). Всего в июне было произведено 5812,6 тыс. тонн товарного железорудного сырья, что на 263,8 тыс. т. меньше показателя прошлого месяца. Всего с начала 2017 года производство товарного ЖРС отечественными горнорудными компаниями составило чуть более 35 млн. тонн, что приблизительно на 2 млн. тонн меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

«Общие июньские поставки железорудного сырья на металлургические комбинаты Украины горнорудными компаниями Украины (с учетом агломерата с ММК им. Ильича и оценочных показателей поставок жрс со структурных подразделений на Арселор Миттал КР, но без учета импортного ЖРС) составили 2613 тыс. т. – на 81 тыс. т. меньше, чем в мае. – Комментирует ситуацию эксперт компании «Укрпромвнешэкспертиза» Дмитрий Желтяков. - По сравнению с маем объемы закупок сырья у внутренних производителей существенно снизил МК Азовсталь (-61 тыс.т). Наибольший рост поставок в июне демонстрировал ММК им. Ильича (+17 тыс. т)».

Также эксперт отметил, что за апрель-июнь на неподконтрольные Украине Енакиевский МЗ и МК Донецксталь из России было поставлено в общей сложности около 430 тыс. т. концентрата и окатышей неизвестного производителя. По данным Государственной фискальной службы задекларированный экспорт украинского ЖРС в июне т.г. упал на 122 тыс. тонн, составив 3581 тыс. тонн. С начала 2017 года всего было экспортировано около 19,3 млн. тонн, что на 1,3 млн. тонн ниже, чем аналогичный показатель за 2016 год. Наибольшее увеличение поставок произошло в Словакию (+505 тыс. т.), наибольшее снижение экспорта - в Китай (-3490 тыс. т). Оценочная средняя июньская стоимость сырья с доставкой на комбинат (без учета импорта) на внутреннем рынке Украины снизилась на 140-210 грн. по сравнению с аналогичным показателем за май. Средневзвешенная цена украинского экспорта по данным Государственной фискальной службы Украины в июне 2017 составила 54,8 $/т, что на 4,3$ ниже, чем в мае. По мнению экспертов «Укрпромвнешэкспертизы», в июле, скорее всего, будет наблюдаться стабильность экспортных цен или же незначительное снижение перед ростом в августе, вслед за динамикой индексов в Китае. На украинском рынке цены могут вырасти уже в июле.