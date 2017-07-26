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Автопром , Северсталь | 26 июля 2017 г. | 11:02

Северсталь увеличила поставки автопроизводителям на 14%

Северсталь увеличила поставки автопроизводителям на 14%

Компания «Северсталь», одна из ведущих в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, в первом полугодии 2017 года поставила российским автомобильным компаниям и автопроизводителям в странах СНГ более 220 тыс. тонн металлопродукции, что на 14% превышает объемы поставок в первом полугодии прошлого года. Российским автозаводам, а также иностранным автомобильным компаниям, имеющим производство в РФ, в 1 полугодии 2017 года было поставлено 163 тыс. тонн металлопродукции, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

Поставки автопроизводителям в странах СНГ составили более 57 тыс. тонн, увеличившись почти в два раза (на 98%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост поставок связан с восстановлением производства в «ДжиЭм Узбекистан» и увеличением доли «Северстали» в поставках металлопродукции таким компания, как «БЕЛАЗ» и «Минский автомобильный завод».

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«Северсталь» сотрудничает со всеми автомобильными компаниями, у которых локализовано производство в России и странах СНГ, имеет самый большой перечень одобренных марок сталей. С каждым автопроизводителем мы разрабатываем индивидуальные программы совместного развития и сотрудничества, что позволяет в периметре действия соглашений сосредоточить усилия наших команд над повышением качества выпускаемой продукции и разработке новых перспективных продуктов», - отметил директор по продажам дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Черняков.

В 1 полугодии 2017 года «Северсталь» поставляла в рамках долгосрочных соглашений металлопродукцию в адрес таких компаний, как ПАО «КамАЗ», «Группа ГАЗ», Альянс Renault-Nissan, Volkswagen Group Rus, Hyundai-Kia, Mefro Wheels, PSA Peugeot Citro?n.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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