Карабашмедь внедряет систему замкнутого водооборота

На Карабашмеди (Челябинская область, входит в РМК) начались пусконаладочные работы в новом отделении очистки промышленных стоков.

Модернизированный комплекс включает три участка – осаждения, нейтрализации и приготовления известкового молока. Все они оснащены современным оборудованием – реакторами, сгустителями, пресс-фильтрами и мельницами – ведущих производителей. Применение сульфидно-известковой технологии очистки позволит извлекать из стоков готовые, подлежащие реализации продукты. Среди них строительный гипс, который соответствует действующим техническим условиям.

После ввода в эксплуатацию отделения очистки промышленных стоков на предприятии будет внедрен полностью замкнутый цикл водооборота, что позволит дополнительно сократить нагрузку производства на окружающую среду. При этом за качеством очищенных вод будут постоянно следить лаборанты контрольно-аналитического цеха. В здании отделения предусмотрена собственная лаборатория для проведения всех необходимых исследований.

«На предприятии внедряется технология непрерывной очистки промышленных стоков. Основная их часть в новое отделение будет поступать из сернокислотного цеха. Сюда же направим дождевые и талые воды с промышленной площадки. Все стоки будут доводиться до состояния условно чистого раствора – прозрачной жидкости без примесей и взвесей. Очищенная вода будет возвращаться в технологический оборот и использоваться для нужд производства – в частности, в градирнях и для охлаждения шлака в металлургическом цехе», – отметил главный химик Карабашмеди Вячеслав Мигаль.

Модернизация отделения очистки промышленных стоков – часть инвестиционного проекта по увеличению мощностей предприятия рассчитанного на 2017 и 2018 гг. В результате предприятие сможет выпускать до 150 тыс. т черновой меди в год, в том числе до 130 тыс. т черновой меди из минерального сырья. В общей сложности на реализацию запланированных мероприятий РМК направит около 4 млрд руб.

Строительство отделения очистки промышленных стоков и монтаж в нем оборудования велись около двух лет. Выбранное для нового участка технологическое решение позволит эффективно очищать образующиеся стоки и при запланированном увеличении объемов производства черновой меди.