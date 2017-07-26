«Теплант» начал поставки на строительство крупнейшей Электростанции Казахстана

Официальный дилер «Тепланта» - компания «Pillaris Kazakhstan» выиграл тендер на поставку 5500 кв. м «сэндвичей» на строительство здания распределительного устройства газотурбинной станции в г. Атырау (Казахстан). Газотурбинная электростанция строится на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (СЭЗ НИНТ) в Атырауской области (участки Карабатан и Тенгиз). Электростанция комбинированного цикла, установленной электрической мощностью 310 МВт предназначена для снабжения электроэнергией и паром объектов Интегрированного Газохимического Комплекса (ИГХК). Поставка сэндвич-панелей Teplant уже началась.