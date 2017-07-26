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сэндвич-панели , промышленное строительство , Теплант | 26 июля 2017 г. | 08:30

«Теплант» начал поставки на строительство крупнейшей Электростанции Казахстана

«Теплант» начал поставки на строительство крупнейшей Электростанции Казахстана
Официальный дилер «Тепланта» - компания «Pillaris Kazakhstan» выиграл тендер на поставку 5500 кв. м «сэндвичей» на строительство здания распределительного устройства газотурбинной станции в г. Атырау (Казахстан).

Газотурбинная электростанция строится на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (СЭЗ НИНТ) в Атырауской области (участки Карабатан и Тенгиз).

Электростанция комбинированного цикла, установленной электрической мощностью 310 МВт предназначена для снабжения электроэнергией и паром объектов Интегрированного Газохимического Комплекса (ИГХК). Поставка сэндвич-панелей Teplant уже началась.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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