сэндвич-панели , промышленное строительство , Теплант | 26 июля 2017 г. | 08:30
«Теплант» начал поставки на строительство крупнейшей Электростанции Казахстана
Газотурбинная электростанция строится на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (СЭЗ НИНТ) в Атырауской области (участки Карабатан и Тенгиз).
Электростанция комбинированного цикла, установленной электрической мощностью 310 МВт предназначена для снабжения электроэнергией и паром объектов Интегрированного Газохимического Комплекса (ИГХК). Поставка сэндвич-панелей Teplant уже началась.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 45
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