ММК вновь признан лучшим производителем проката с покрытием

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК» сообщает, что Магнитогорский металлургический комбинат занял первое место среди российских производителей оцинкованного и окрашенного проката.

Рейтинг ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии по итогам первого полугодия 2017 года опубликован в очередном номере отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт».

В прошлом году ММК также стал лидером аналогичного рейтинга. Лидерство компании в сегменте металла с покрытием стало следствием последовательных усилий ММК по увеличению доли металлопродукции с высокой добавленной стоимостью. За последние 15 лет на комбинате введены в строй современные высокопроизводительные мощности, ориентированные на производство оцинкованного металлопроката и металла с полимерным покрытием.

К Дню металлурга в середине июля на ММК запустили агрегат непрерывного горячего цинкования № 3 производительностью 360 тыс. тонн, с пуском которого мощности Магнитки по выпуску оцинкованного металлопроката должны вырасти на 20%, превысив 2 млн. т в год.

До этого на комбинате уже были построены два АНГЦ (в 2002 и 2008 гг.) мощностью 500 тыс. и 450 тыс. т соответственно, а в 2012 г. к ним добавились мощности второй очереди нового комплекса холодной прокатки. В составе последних – АНГЦ производительностью 450 тыс. т в год, а также комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования производительностью по оцинкованному прокату 250 тыс. т в год. Имеются также два агрегата полимерных покрытий мощностью 200 тыс. т каждый.

В рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» ММК вошел также в тройку ведущих производителей листового проката. Входящий в Группу ПАО «ММК» Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» по итогам первого полугодия 2017 года стал третьим в списке лучших производителей метизной продукции.

В традиционный рейтинг журнала «Металлоснабжение и сбыт» включены ведущие производители для внутрироссийского рынка по видам металлопродукции: сорт, лист, трубы, метизы, нержавеющий, алюминиевый и цветной прокаты. Рейтинг составлен по результатам анкетирования покупателей металлопродукции, опроса экспертов рынка металлов и комплексного анализа деятельности компаний. Лучшие компании определялись по динамике развития бизнеса, объемам поставок, уровню сервисного обслуживания, качеству продукции, надежности в части выполнения договорных обязательств и открытости в предоставлении информации.