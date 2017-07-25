Председателем совета директоров ОАО «ВИЛС» избран Павел Горшков

В ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» прошел Совет директоров. На основании итогов голосования по вопросам повестки дня большинством голосов принято решение избрать председателем Совета директоров Павла Горшкова, директора Департамента безопасности АО «РТ-проектные технологии». Напомним, состав Совета директоров был утвержден на годовом собрании акционеров ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» 7 июля 2017 года. По итогам голосования акционеров – владельцев голосующих акций в состав Совета директоров ОАО «ВИЛС» вошли:

Павел Горшков, директор Департамента безопасности АО «РТ-проектные технологии»,

Максим Валин, помощник заместителя генерального директора ГК «Ростех»,

Сергей Веремеенко, член Совета директоров ОАО «ВИЛС», Президент Фонда содействия развитию регионов,

Андрей Пилипчук, генеральный директор ОАО «ВИЛС»,

Андрей Приходько, директор по работе с непрофильными активами АО «РТ-проектные технологии»,

Владимир Устюхин, член Совета директоров ОАО «ВИЛС», советник генерального директора АО «РТ-Проектные технологии»,

Сергей Ярош, генеральный директор АО «РТ-Проектные технологии».