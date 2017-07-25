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Сибур , промышленное строительство , нефтепереработка | 25 июля 2017 г. | 14:56

На "ЗапСибНефтехиме" монтируют металлоконструкции печей пиролиза

На
По данным «Тюменской линии», на ЗапСибНефтехиме в Тобольске строители смонтировали 2,64 тыс. т металлоконструкций печей пиролиза.

Как сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа, прогресс работ по установке пиролиза в июне составил 56,6%.

На строительстве установки пиролиза продолжается укладка трубопроводов подземных коммуникаций (выполнено почти 26 км), монтаж металлических и железобетонных конструкций. Завершается установка фундаментов, ведется монтаж оборудования и внутренних устройств технологических колонн, смонтировано более 8 тыс. т.

Начаты работы по обшивке каркасов зданий сооружений стальным профилированным листом для создания закрытого контура и защиты будущего оборудования от осадков. Продолжается монтаж технологических трубопроводов, а также сварка надземного трубопровода на основной эстакаде, ведущей к резервуарному парку. Одновременно ведутся работы по изготовлению и монтажу опор под трубопроводы различного диаметра.

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"ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн. т этилена, около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн. т в год.

Источник: Тюменская линия
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