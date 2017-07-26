Китай сокращает импорт глинозема

По данным таможенной службы КНР, в июне 2017 г. в страну поступило из-за рубежа 73,6 тыс. т глинозема, что на 54,2% меньше, чем в тот же период прошлого года. Показатель прошедшего месяца стал минимальным с сентября 2011 г.

Всего в первой половине текущего года китайские компании импортировали 1,39 млн. т глинозема, на 17,3% меньше, чем год назад. При этом две трети поставок пришлось на первый квартал, когда стоимость данного сырья на мировом рынке была заметно ниже, чем в Китае.

Сокращение китайского импорта глинозема объясняется также расширением собственного производства. По прогнозу китайской исследовательской компании Antaike, в текущем году в строй вступят мощности по выпуску более 6,6 млн. т глинозема в год, что позволит довести выпуск данной продукции до 67,8 млн. т в 2017 г. и 72,5 млн. т в 2018 г.

Одновременно Китай расширяет импорт бокситов. Если за весь прошлый год их поступило в страну 51,8 млн. т, то за первое полугодие текущего года — более 30 млн. т.