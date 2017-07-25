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дорожное строительство | 25 июля 2017 г. | 14:05

На трассе М-5 «Урал» появятся новые развязки

На трассе М-5 «Урал» появятся новые развязки

До конца 2019 г. на трассе М-5 «Урал» появятся три многоуровневые транспортные развязки на пересечении с региональными дорогами. Объекты будут построены в Буздякском районе Башкирии в целях увеличения пропускной способности главной транспортной артерии региона и повышения безопасности дорожного движения.

Первая развязка в форме «клеверного листа» появится в районе перекрестка с автодорогой Буздяк - Чекмагуш – Дюртюли. Вторая – вблизи поселка Сергеевка обеспечит разделение транзитных и местных транспортных потоков, а также безопасный проезд школьных автобусов. Третья – на пересечении с дорогой Старые Богады – Шланлыкулево.

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В настоящее время дорожниками уже произведено устройство всех опор путепроводов и подпорных стенок, монтаж балок пролётного строения. Также выполняется переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства: магистральных нефтепроводов, газопроводов, кабелей связи, распределительных газопроводов и высоковольтных линий электропередач.

Кроме того, в ходе реконструкции участка трассы с 1360-го по 1375-й км планируется строительство дополнительных левых полос для движения транспорта и повышения технических характеристик дороги до высшей технической категории.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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