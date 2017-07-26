Rio Tinto продвигает литиевый проект в Сербии
По оценкам специалистов Rio Tinto, обнаруживших месторождение Jadar в 2004 г., его резервы составляют около 200 млн. т руды с высоким содержанием открытого там минерала ядарита — боросиликата лития и натрия.
Как считают в австралийской компании, Jadar может стать одним из крупнейших источников лития в мире и покрывать более 10% глобальных потребностей в этом сверхлегком металле, основным источником спроса на который стали сегодня литийионные аккумуляторы. Кроме того, ядарит содержит бор, который используется, в частности, при производстве стекла, керамики, покрытий жидкокристаллических экранов и многих других продуктов.
Предполагается, что подписание меморандума о взаимопонимании ускорит реализацию проекта. Rio Tinto, уже вложившая в его разработку порядка $90 млн., рассчитывает принять окончательное инвестиционное решение и начать строительство в 2020 г. Первая продукция ожидается в 2023 г.
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