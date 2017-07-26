Rio Tinto продвигает литиевый проект в Сербии

Австралийская корпорация Rio Tinto подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Сербии по разработке месторождения литиевой руды в бассейне реки Ядар на северо-западе страны.

По оценкам специалистов Rio Tinto, обнаруживших месторождение Jadar в 2004 г., его резервы составляют около 200 млн. т руды с высоким содержанием открытого там минерала ядарита — боросиликата лития и натрия.

Как считают в австралийской компании, Jadar может стать одним из крупнейших источников лития в мире и покрывать более 10% глобальных потребностей в этом сверхлегком металле, основным источником спроса на который стали сегодня литийионные аккумуляторы. Кроме того, ядарит содержит бор, который используется, в частности, при производстве стекла, керамики, покрытий жидкокристаллических экранов и многих других продуктов.

Предполагается, что подписание меморандума о взаимопонимании ускорит реализацию проекта. Rio Tinto, уже вложившая в его разработку порядка $90 млн., рассчитывает принять окончательное инвестиционное решение и начать строительство в 2020 г. Первая продукция ожидается в 2023 г.