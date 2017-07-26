JSW Steel установит две линии цинкования

Индийская металлургическая корпорация JSW Steel заказала у итальянской компании Danieli установку двух линий горячего цинкования производительностью по 450 тыс. т в год для своего крупнейшего меткомбината Vijayanagar, расположенного в штате Карнатака на юго-западе страны.

Сообщается, что на этих линиях будет выпускаться прокат с цинковым и алюмоцинковым покрытием, предназначенный, прежде всего, для строительной отрасли. Запуск нового оборудования запланирован на конец 2018 г.

Благодаря вводу в строй новых линий совокупные мощности по выпуску проката с покрытиями на меткомбинате Vijayanagar достигнут 1,8 млн. т в год, а у группы JSW Steel в целом — более 2,6 млн. т в год. Это сделает корпорацию крупнейшим производителем оцинкованной стали в Индии.