Danieli , Индия , JSW Steel , новые мощности , Оцинкованная сталь | 26 июля 2017 г. | 10:23
JSW Steel установит две линии цинкования
Сообщается, что на этих линиях будет выпускаться прокат с цинковым и алюмоцинковым покрытием, предназначенный, прежде всего, для строительной отрасли. Запуск нового оборудования запланирован на конец 2018 г.
Благодаря вводу в строй новых линий совокупные мощности по выпуску проката с покрытиями на меткомбинате Vijayanagar достигнут 1,8 млн. т в год, а у группы JSW Steel в целом — более 2,6 млн. т в год. Это сделает корпорацию крупнейшим производителем оцинкованной стали в Индии.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 33
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