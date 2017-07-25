"Запорожсталь" завершила реконструкцию доменной печи №3

Как сообщает «Минпром», украинский металлургический комбинат "Запорожсталь" завершил маштабную реконструкцию доменной печи №3.

По словам генерального директора предприятия Ростислава Шурмы, на объекте смонтировано 12 тыс. т металлоконструкций и выполнено 12 тыс. куб. м сложных бетонных работ.

Ростислав Шурма также сообщил, что дата полномасштабного запуска ДП №3 будет озвучена в ближайшее время. В данный момент на предприятии проводятся работы по раздувке и наладке печи.

Меткомбинат остановил доменную печь №3 на реконструкцию в ноябре 2016 г. Инвестиции в этот проект оцениваются примерно в 1,5 млрд. грн. (немногим менее $60 млн.).