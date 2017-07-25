Запорожсталь , реконструкция , доменная печь , Украина | 25 июля 2017 г. | 12:36
"Запорожсталь" завершила реконструкцию доменной печи №3
По словам генерального директора предприятия Ростислава Шурмы, на объекте смонтировано 12 тыс. т металлоконструкций и выполнено 12 тыс. куб. м сложных бетонных работ.
Ростислав Шурма также сообщил, что дата полномасштабного запуска ДП №3 будет озвучена в ближайшее время. В данный момент на предприятии проводятся работы по раздувке и наладке печи.
Меткомбинат остановил доменную печь №3 на реконструкцию в ноябре 2016 г. Инвестиции в этот проект оцениваются примерно в 1,5 млрд. грн. (немногим менее $60 млн.).
Источник: Минпром
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Просмотров: 48
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