Австралия , Вьетнам , антидемпинговое расследование , Оцинкованная сталь | 26 июля 2017 г. | 09:06
Австралия частично прекращает расследование по импорту вьетнамской оцинковки
Как сообщает ADC, в ходе расследования были установлены, что вьетнамские экспортеры оцинкованной стали получали поддержку от правительства, но ее влияние было минимальным. Поэтому никаких санкций к ним применяться не будет.
Кроме того, демпинговая маржа при поставках продукции вьетнамских компаний Hoa Sen Group и Nam Kim Steel была признана несущественной. Антидемпинговое расследование в их отношении прекращено.
ADC начала расследование по импорту оцинкованной стали из Вьетнама, Индии и Малайзии в октябре 2016 г. в соответствии с жалобой, полученной от местного производителя данной продукции BlueScope Steel. И в отношении поставщиков из двух оставшихся стран, а также вьетнамской компании Hoa Phat оно по-прежнему продолжается.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 25
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