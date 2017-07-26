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Австралия , Вьетнам , антидемпинговое расследование , Оцинкованная сталь | 26 июля 2017 г. | 09:06

Австралия частично прекращает расследование по импорту вьетнамской оцинковки

Австралия частично прекращает расследование по импорту вьетнамской оцинковки
Антидемпинговая комиссия Австралии (ADC) сообщила о частичном прекращении антидемпингового и компенсационного расследования по импорту оцинкованной стали из Вьетнама.

Как сообщает ADC, в ходе расследования были установлены, что вьетнамские экспортеры оцинкованной стали получали поддержку от правительства, но ее влияние было минимальным. Поэтому никаких санкций к ним применяться не будет.

Кроме того, демпинговая маржа при поставках продукции вьетнамских компаний Hoa Sen Group и Nam Kim Steel была признана несущественной. Антидемпинговое расследование в их отношении прекращено.

ADC начала расследование по импорту оцинкованной стали из Вьетнама, Индии и Малайзии в октябре 2016 г. в соответствии с жалобой, полученной от местного производителя данной продукции BlueScope Steel. И в отношении поставщиков из двух оставшихся стран, а также вьетнамской компании Hoa Phat оно по-прежнему продолжается.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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