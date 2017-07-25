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Евраз , кадры , образование | 25 июля 2017 г. | 12:24

ЕВРАЗ поддерживает молодых ученых Свердловской области

ЕВРАЗ поддерживает молодых ученых Свердловской области

ЕВРАЗ в шестой раз выступил генеральным партнером ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы». Задача конкурса - привлечь молодых ученых к внедрению научных разработок на практике, создать базу инновационных идей. Инициаторами по традиции выступили врио Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и Правительство региона. В 2017 году студентами, магистрантами ведущих вузов и научных организаций Уральского отделения Российской академии наук на конкурс было подано порядка 30 проектов. В финал вышли 10 лучших разработчиков, которые представили проекты в двух номинациях: «Технологические инновации» и «Инновации в социальной сфере».

Победителем в номинации «Технологические инновации» стал студент УрФУ Дмитрий Нархов, который представил методику и аппаратуру для бесконтактной инспекции нефте- и газопроводов. В номинации «Инновации в социальной сфере» победила магистрант УрФУ Юлия Липунцова, которая разработала букварь для детей с аутизмом. Букварь представляет собой прикрепленные к каркасу страницы из специального пластика. Его можно разбирать, как конструктор и собирать вновь. В книге использованы специальные изображения, которые дети смогут легко запомнить. Наградой для победителей конкурса станет обучение в одной из ведущих бизнес-школ, финансирование полностью возьмет на себя ЕВРАЗ. Призеры конкурса, занявшие второе и третье места, получили денежные премии. За несколько лет ЕВРАЗ направил более 14 млн рублей на поддержку молодых ученых Свердловской области.

«ЕВРАЗ традиционно поддерживает инициативы молодых ученых и инженеров, – подчеркнул Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Максим Андриасов. – Уверен, все представленные идеи будут реализованы и в ближайшем будущем окажут положительное влияние на развитие промышленности и социальной сферы уральского региона.»

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17 июля 2017 г. На ЕВРАЗ НТМК запущен в эксплуатацию участок обработки трубной заготовки

«Предложенные инновации обязательно изменят нашу жизнь к лучшему, – отметил врио Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, – Конкурс помогает развивать потенциал молодежи, стимулирует студентов к активной научной и инженерной работе во всех отраслях нашей экономики. Я благодарен ЕВРАЗу за поддержку подобных конкурсов». По условиям конкурса победители «Минуты технославы» могут продолжить свое обучение по программе МВА в любом вузе России, США и Европы. В 2012 году победители выбрали Йельский университет, чемпионка 2013 года Кристина Субботина успешно окончила программу LLM Южнокалифорнийского университета. Победители 2014-16 годов выбрали обучение в Московской международной высшей школе бизнеса «МИРБИС».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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