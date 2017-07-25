ЕВРАЗ ЗСМК стал лидером по развитию персонала

Меткомбинат ЕВРАЗ ЗСМК стал победителем в номинации «Развитие персонала» XIV отраслевого конкурса социальной ответственности среди предприятий горно-металлургического комплекса.

Высокую оценку профессионального сообщества комбинат получил за работу с кадровым резервом, развитие регионального центра подготовки персонала, а также за повышение престижа рабочих специальностей и проведение Чемпионатов рабочих профессий по методике WorldSkills.

Кадровая политика ЕВРАЗ ЗСМК строится на подготовке профессионалов со школы. Ведется активная профориентационная деятельность, при этом все проекты разработаны с учетом возрастных особенностей школьников начального, младшего и среднего звена, выстроена система работы с базовыми учебными заведениями и профильными вузами.

На комбинате действуют комплексные программы обучения и адаптации молодых сотрудников, повышения квалификации, обучения и переобучения смежным профессиям. Специальные программы рассчитаны на развитие кадрового потенциала и перспективных работников, что дает возможность комбинату закрывать появляющиеся вакансии за счет собственного кадрового резерва.

Отдельно жюри конкурса отметило масштабную работу ЕВРАЗ ЗСМК по проведению корпоративных чемпионатов профессионального мастерства по методике WorldSkills. ЕВРАЗ – одна из первых компаний, которая внедряет эту практику в регионе.

На конкурс «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной ответственности-2017» были представлены материалы 56 предприятий из 24 регионов России. Это предприятия, входящие в 13 металлургических компаний и холдингов. Организаторы мероприятия – Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса и Горно-металлургический профсоюз РФ. Все победители рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», который проводится под патронажем Правительства РФ.