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Евраз Груп , персонал , ЕВРАЗ ЗСМК | 25 июля 2017 г. | 12:20

ЕВРАЗ ЗСМК стал лидером по развитию персонала

ЕВРАЗ ЗСМК стал лидером по развитию персонала
Меткомбинат ЕВРАЗ ЗСМК стал победителем в номинации «Развитие персонала» XIV отраслевого конкурса социальной ответственности среди предприятий горно-металлургического комплекса.

Высокую оценку профессионального сообщества комбинат получил за работу с кадровым резервом, развитие регионального центра подготовки персонала, а также за повышение престижа рабочих специальностей и проведение Чемпионатов рабочих профессий по методике WorldSkills.

Кадровая политика ЕВРАЗ ЗСМК строится на подготовке профессионалов со школы. Ведется активная профориентационная деятельность, при этом все проекты разработаны с учетом возрастных особенностей школьников начального, младшего и среднего звена, выстроена система работы с базовыми учебными заведениями и профильными вузами.

На комбинате действуют комплексные программы обучения и адаптации молодых сотрудников, повышения квалификации, обучения и переобучения смежным профессиям. Специальные программы рассчитаны на развитие кадрового потенциала и перспективных работников, что дает возможность комбинату закрывать появляющиеся вакансии за счет собственного кадрового резерва.

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Отдельно жюри конкурса отметило масштабную работу ЕВРАЗ ЗСМК по проведению корпоративных чемпионатов профессионального мастерства по методике WorldSkills. ЕВРАЗ – одна из первых компаний, которая внедряет эту практику в регионе.

На конкурс «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной ответственности-2017» были представлены материалы 56 предприятий из 24 регионов России. Это предприятия, входящие в 13 металлургических компаний и холдингов. Организаторы мероприятия – Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса и Горно-металлургический профсоюз РФ. Все победители рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», который проводится под патронажем Правительства РФ.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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