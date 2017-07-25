Короткая пауза. Российский рынок сортового проката: 17-24 июля

Соотношение спроса и предложения остается достаточно благоприятным для производителей. Рынок в настоящее время выглядит сбалансированным. Реальное потребление вышло на сезонный пик и, вероятно, останется на нем до сентября-октября. Объем производства арматуры российскими заводами можно охарактеризовать как стабильный.

Сейчас создалась ситуация, когда экспортные котировки на полуфабрикаты находятся на более высоком уровне, чем внутренние цены на арматуру.

А ведь за ближайшие две-три недели цены на мировом рынке могут еще несколько прибавить.