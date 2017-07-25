арматура , Российский рынок металлов , фасонный прокат , Российский экспорт стали | 25 июля 2017 г. | 11:53
Короткая пауза. Российский рынок сортового проката: 17-24 июля
- Спекулятивный интерес в последнее время снизился. Конкуренция между поставщиками остается весьма жесткой, а наличие на складах более дешевой продукции прошлых месяцев позволяет проявлять лояльность к потребителям. Тем не менее, в дальнейшем рост цен на арматуру, судя по всему, должен возобновиться.
- Соотношение спроса и предложения остается достаточно благоприятным для производителей. Рынок в настоящее время выглядит сбалансированным. Реальное потребление вышло на сезонный пик и, вероятно, останется на нем до сентября-октября. Объем производства арматуры российскими заводами можно охарактеризовать как стабильный.
- Сейчас создалась ситуация, когда экспортные котировки на полуфабрикаты находятся на более высоком уровне, чем внутренние цены на арматуру. А ведь за ближайшие две-три недели цены на мировом рынке могут еще несколько прибавить.
- В секторе фасонного проката в августе ожидается очередное подорожание швеллера средних и крупных размеров. На спотовом рынке цены относительно стабильны, но некоторые дистрибьюторы в Москве постепенно корректируют позиции в прайс-листах в сторону увеличения.
С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.
Следующий обзор мирового и российского рынка сортового проката выйдет 22 августа.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 130
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