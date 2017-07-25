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арматура , Российский рынок металлов , фасонный прокат , Российский экспорт стали | 25 июля 2017 г. | 11:53

Короткая пауза. Российский рынок сортового проката: 17-24 июля

Короткая пауза. Российский рынок сортового проката: 17-24 июля
В начале второй половине июля подъем цен на арматуру на спотовом рынке затормозился. Продолжала прибавлять только остродефицитная продукция малых размеров, особенно 10 мм. Однако, скорее всего, речь идет не о стабилизации, а о достаточно краткосрочной паузе. В августе российские металлургические компании, очевидно, поднимут котировки на арматуру и фасонный прокат. Их подталкивают к этому как благоприятная конъюнктура на мировом рынке, так и подорожание металлолома. В то же время, ограничить масштабы этого роста могут не слишком высокие объемы реального потребления.
  • Спекулятивный интерес в последнее время снизился. Конкуренция между поставщиками остается весьма жесткой, а наличие на складах более дешевой продукции прошлых месяцев позволяет проявлять лояльность к потребителям. Тем не менее, в дальнейшем рост цен на арматуру, судя по всему, должен возобновиться.
  • Соотношение спроса и предложения остается достаточно благоприятным для производителей. Рынок в настоящее время выглядит сбалансированным. Реальное потребление вышло на сезонный пик и, вероятно, останется на нем до сентября-октября. Объем производства арматуры российскими заводами можно охарактеризовать как стабильный.
  • Сейчас создалась ситуация, когда экспортные котировки на полуфабрикаты находятся на более высоком уровне, чем внутренние цены на арматуру. А ведь за ближайшие две-три недели цены на мировом рынке могут еще несколько прибавить.
  • В секторе фасонного проката в августе ожидается очередное подорожание швеллера средних и крупных размеров. На спотовом рынке цены относительно стабильны, но некоторые дистрибьюторы в Москве постепенно корректируют позиции в прайс-листах в сторону увеличения.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Следующий обзор мирового и российского рынка сортового проката выйдет 22 августа.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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