АЛРОСА увеличила добычу алмазов в первом полугодии 2017 г.

Добыча алмазов Группы АЛРОСА в январе-июне 2017 г. составила 19,3 млн карат, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту добычи способствовало увеличение содержания алмазов в руде – в среднем на 19%. Производственные результаты В первом полугодии текущего года АЛРОСА обработала 16,2 млн т руды и песков, из которых было извлечено 19,3 млн карат алмазов – на 14% больше, чем за первые шесть месяцев 2016 г.

Рост добычи обусловлен увеличением объемов обработки руды с более высоким содержанием алмазов с трубок «Юбилейная», «Зарница», «им. Карпинского-1», с подземного рудника трубки «Мир» и песков с россыпных месторождений. Рост алмазодобычи произошел также на подземных рудниках трубок «Айхал», «Удачная». Для сравнения, в первом полугодии 2016 г. АЛРОСА обработала 16,9 млн т руды и песков, в каждой тонне которых содержался в среднем 1 карат алмазного сырья.

«Большинство основных горно-обогатительных комбинатов компании показали положительную динамику производственных результатов − как по объему добычи, так и по содержанию алмазов в руде. Айхальский ГОК, на который приходится более трети всего объема добычи Группы АЛРОСА, добыл за первые шесть месяцев года 6,9 млн карат алмазов − на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мирнинский ГОК увеличил добычу на 13% до 4,4 млн карат, Удачнинский – на 29% до 2,1 млн карат, Нюрбинский – на 2% до 3,4 млн карат, Ломоносовский – на 28% до 1,2 млн карат. Все это позволяет стабильно обеспечивать сырьем сбытовые подразделения и удовлетворять спрос на продукцию Компании», – прокомментировал первый вице-президент АЛРОСА Игорь Соболев.