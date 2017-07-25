Polymetal International увеличила добычу драгметаллов в первом полугодии 2017 г.

Горнодобывающая компания Polymetal International в первом полугодии 2017 г. увеличила производство драгоценных металлов на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 558 тыс. тройских унций золотого эквивалента (тройская унция — 31,1 гр), сообщает компания.

«Во второй половине года объемы производства будут значительно выше за счет сезонной реализации запасов концентрата на Майском, работы участка кучного выщелачивания на Светлом и более высокой производительности на Амурском ГМК», — говорится в сообщении.

Polymetal International - это горнодобывающая компания, высококачественный портфель активов которой включает действующие предприятия по добыче золота, серебра и меди, а также ряд проектов геологоразведки и разработки месторождений в России, Казахстане и Армении.