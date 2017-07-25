АГК реконструировала хвостохранилище

Александринская горно-рудная компания (АГК, Челябинская область, входит в РМК) завершила реконструкцию хвостохранилища обогатительной фабрики. В проект, инвестировано около 95 млн руб.

В рамках реконструкции заменены трубы и увеличена пропускная способность пульпопроводов и водоводов общей протяженностью около 6,5 км. Выполнено наращивание ограждающей дамбы на 3 м. Для наблюдения за устойчивостью дамбы установлены специальные датчики – «пьезометры» и «марки».

«Существующее хвостохранилище работает с момента пуска обогатительной фабрики в 2001 году. В 2014 году в связи с увеличением объемов переработки руды в 2 раза назрела необходимость в реконструкции объекта. Проект повысит эффективность обращения с хвостами обогащения и обеспечит безопасную работу фабрики», отметила генеральный директор АГК Наталья Бондаренко.

Хвостохранилище обогатительной фабрики АГК принимает ежедневно более 9 тыс. м2 хвостовой пульпы. Вода, содержащаяся в хвостах, на хранилище отстаивается в специальном пруду и через систему замкнутого водооборота многократно используется в производстве. Реализация проекта позволит более эффективно складировать хвосты обогатительной фабрики «Александринской горно-рудной компании».