ММСК обновил парк спецтехники

На Медногорский медно-серный комбинат (ММСК, входит в УГМК) поступил новый бульдозер марки Б11 производства Челябинского тракторного завода (ЧТЗ). Гусеничная машина будет задействована в технологическом процессе подготовки медьсодержащего сырья на участках медеплавильного и железнодорожного цехов.

«Машина очень мощная, а кабина имеет удобное расположение рычагов управления и обеспечивает широту обзора рабочей зоны, что необходимо при работе с сыпучими материалами», - отметил начальник автотракторного цеха предприятия Алексей Пикуля.

Специалисты ММСК также отмечают высокое качество сборки с использованием современных технологий и материалов, благодаря которым машину можно использовать под открытым небом в любое время года, что важно в условиях непрерывного металлургического процесса.

Стоимость новой спецтехники составляет порядка 7 млн руб. Всего с начала 2017 г. для нужд автотракторного цеха ММСК приобретено специализированной техники на сумму порядка 13 млн руб.