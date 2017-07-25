«ММК-Индустриальный парк» получил признание на федеральном уровне

Дочернее общество ПАО «ММК» - ООО «ММК-Индустриальный парк» - подтвердило соответствие созданного индустриального парка и управляющей компании требованиям федерального законодательства в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. Соответствующий приказ был подписан 21 июля 2017 года министром промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуровым.

Подтверждение соответствия требованиям федерального законодательства дает возможность ООО «ММК-Индустриальный парк» начиная с 1 августа 2017 г. предоставлять резидентам налоговые региональные льготы: обнуление ставки налога на имущество и снижение ставки налога на прибыль на 3,5% в части региональной составляющей. На сегодняшний день территория индустриального парка является единственной промышленной площадкой в городе Магнитогорске, обладающей льготным налоговым статусом.

Индустриальный парк создан на базе калибровочной площадки ОАО «ММК-Метиз». В настоящее время резидентами парка являются 8 компаний, которые представляют различные отраслевые сегменты (металлопереработка, машиностроение, светотехника, сервисные услуги) и занимают 8 тыс. кв. м производственных площадей.

Индустриальный парк (http://www.mmk.ru/indpark/) обладает всеми необходимыми видами и свободными объемами энергоресурсов для быстрого начала любого промышленного производства как для представителей малого и среднего бизнеса, так и для крупных якорных резидентов. К концу 2019 г. территория индустриального парка увеличится с 9,5 га до 65 га.