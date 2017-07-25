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ОСК , Каспийская Энергия , Крейн Марин Контрактор | 25 июля 2017 г. | 11:31

Каспийская Энергия прошла проверку на соответствие требованиям международных стандартов

Каспийская Энергия прошла проверку на соответствие требованиям международных стандартов

«Крейн Марин Контрактор» (КМК), сервисный дивизион ГК «Каспийская Энергия», (входят в ОСК) успешно прошёл очередной надзорный аудит системы менеджмента качества.

Аудит проводила компания Бюро Веритас Сертификейшн Русь. План аудита был выполнен полностью в запланированные сроки. Так, компания перешла на новую версию стандарта ISO 9001:2015. Сертификат подтверждает высокий уровень организации процессов деятельности компании в рамках международных критериев, ориентацию КМК на потребителя и стремление соответствовать его ожиданиям. Документ является преимуществом при участии в тендерах.

Аудитор высоко оценил подготовительную работу управления корпоративной системы менеджмента Каспийской Энергии, руководства и сотрудников КМК к переходу на новую версию стандарта ISO 9001:2015. Кроме того, он отметил профессиональную подготовку персонала, состояние помещений и механизмов плавкрана «Богатырь-3» грузоподъёмностью 300 т.

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«Крейн Марин Контрактор» специализируется на оказании услуг по отгрузке, транспортировке и установке крупногабаритных объектов к месту эксплуатации. Морские операции выполняются «под ключ» – от разработки проекта работ до передачи готового объекта на точке. Компания является оператором и судовладельцем специализированного флота для осуществления морских операций.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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