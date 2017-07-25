ЧЕТРА провела рабочую встречу с дилерами

20 июля в г. Чебоксары состоялась рабочая встреча компании ЧЕТРА-Промышленные машины с представителями дилерской сети. Главными темами ежегодного съезда стали итоги работы 2016 г., задачи на 2017 г., а также вопросы по восстановлению производства и взаимодействию дилеров с компанией.

На встрече прошло обсуждение стратегии развития продаж техники и запасных частей ЧЕТРА, а также изменений маркетинговой политики компании. Особое внимание было уделено дальнейшей реализации программы лояльности и совместных с дилерами маркетинговых мероприятий по продвижению бренда ЧЕТРА в регионах.

«Благодаря содействию дилерской сети в скором времени мы сможем в полной мере реализовать все заявки наших потребителей. Следующим этапом стоит вопрос о развитии и модернизации техники, а также освоения новых видов продукции» - отметил исполнительный директор компании Мурад Караджаев.

Также в ходе встречи была отмечена положительная динамика производства как техники, так и запасных частей под брендом ЧЕТРА. В частности, объем производства запасных частей ЧЕТРА по итогам первого квартала 2017 г. вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, на съезде обсудили перспективы лизинга техники с помощью инструментов «ВЭБ-Лизинг». С начала этого года компания получает поддержку со стороны Внешэкономбанка – в рамках трехлетней возобновляемой кредитной линии ВЭБ открыл финансирование предприятиям гражданского дивизиона Концерна «Тракторные заводы», в состав которого входят заводы-производители российской техники под брендом ЧЕТРА.

В ближайшей перспективе в планы компании входит создание торгового дома ЧЕТРА, который объединит продукцию под брендом ЧЕТРА, сервисное обслуживание и запасные части.