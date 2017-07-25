«Ижнефтемаш» увеличит производство муфт НКТ до 1,2 млн штук в год

Ижевское предприятие ГК «Римера», одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, провело модернизацию участка по производству муфт насосно-компрессорных труб.

В рамках программы по расширению производственных мощностей предприятия приобретены четыре высокопроизводительных токарных станка с программным управлением VT-27G, два ленточнопильных станка PE-TRA DC300A и установка микроударной маркировки. Также приобретены ванны для горячего фосфатирования – их использование в три раза сокращает время нанесения фосфатного слоя и на 30% уменьшает технологический цикл гальванической обработки муфты.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит «Ижнефтемашу» увеличить количество выпускаемых муфт НКТ до 1,2 млн штук в год, что в 2,5 раза превысит первоначальную проектную мощность участка. Кроме того, предприятие планирует расширить сортамент изготавливаемых муфт НКТ до типоразмера 114.

Под модернизацию участка оборудовали консигнационный склад вместимостью до 500—700 тонн с постоянным запасом 16-ти видов труб. Он обеспечивает стабильное снабжение производства заготовками – это помогает предприятию оперативно реагировать на потребности заказчика и отгружать муфты НКТ в сжатые сроки.

– Инвестиции в проект по расширению участка муфт НКТ составили 36 млн рублей. С начала 2017 года мы перевыполнили плановые показатели по реализации продукции на 13%, и по нашим предварительным расчетам проект модернизации окупится в ближайшие три года, – комментирует исполнительный директор ПАО «Ижнефтемаш» Сергей Березин.

Производство муфт НКТ ведется на заводе «Ижнефтемаш» с 2012 года. Крупнейшие заказчики продукции – Челябинский трубопрокатный завод, «Сургутнефтегаз», «Русснефть», «Роснефть», «Римера-Сервис» и другие компании.