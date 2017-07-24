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Северсталь , Логистика , информационные технологии | 24 июля 2017 г. | 15:27

«Северсталь» внедрила систему управления логистикой на базе SAP

«Северсталь» внедрила систему управления логистикой на базе SAP
ПАО «Северсталь» стала первой российской металлургической компанией, которая перешла на систему управления транспортировками SAP Transportation Management (SAP TM).

Данное решение обеспечивает максимальную автоматизацию и прозрачность бизнес-процессов транспортной логистики, включая оперативное планирование перевозок, эффективное использование транспортных средств и контроль издержек. Для железнодорожных перевозок реализацию проекта выполнил SAP DBS, для автомобильных и водных – BearingPoint.

Система транспортной логистики SAP TM входит в масштабную программу «Бизнес-Стандарт», в рамках которой была произведена автоматизация и совершенствование всех основных функций управления на предприятиях «Северстали».

«Внедрение системы SAP Transportation Management – это комплексный проект, который требовал значительных трансформаций в «Северстали». Оптимизация бизнес-процессов, целый ряд организационных изменений, а также собственно внедрение системы позволили повысить эффективность управления цепочкой поставок, снизить операционные расходы и повысить уровень сервиса, предоставляемого клиентам», – заявил Дмитрий Сахно, Директор по продажам сырья, закупкам и логистике «Северстали».

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Так, используя тендерные процедуры при взаимодействии с транспортными компаниями на онлайн-портале, удалось снизить затраты на автоперевозки в среднем на 15%. Кроме того, система SAP TM упростила процесс автоперевозок и для партнеров «Северстали». После ее внедрения снизилось количество простоев автотранспорта и ошибок при погрузке, что сократило число претензий от транспортных компаний.

Внедрение системы в процесс управления судовыми партиями и ряд крупных организационных изменений позволили компании сформировать единую точку контроля за экспортной логистикой «ЧерМК», «Северсталь Экспорт», «Нева-Металл» и других удаленных портов, а также достичь целевых показателей по сокращению запасов в порту.

«Проект интересен тем, что это первое в России решение SAP Transportation Management на базе SAP HANA для морского и речного транспорта, а также первое решение в СНГ для взаимодействия с автоперевозчиками на базе collaboration portal», – отметил Сергей Ткаченко, партнер, BearingPoint.

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В рамках управления железнодорожным транспортом «Северсталь» провела серьезную реорганизацию, централизовала функцию оформления ж/д документов в едином Центре подготовки документов, что позволяет стабильно увеличивать получение скидки от тарифов РЖД при укрупнении групповых отправок. Совместный инновационный проект, реализованный командами «Северстали», SAP Labs и SAP DBS, позволил максимально полно учесть в стандартном пакете локализации SAP TM требования грузоотправителей, пользующихся услугами ж/д транспорта.

«Внедрение системы SAP TM позволяет перейти на безбумажный документооборот с РЖД и сокращать время на рутинные операции, а планирование транспорта на основании актуальных дат отгрузки - минимизировать штрафы за неиспользование заявленных объемов, – подчеркнул Ара Агузумцян, директор по консалтингу и поддержке SAP СНГ. — Внедрение SAP Transportation Management в «Северстали» – первый такой проект в российской металлургии. Кроме того, впервые в России это решение внедрено на базе SAP HANA с использованием стандартного пакета локализации, который обеспечивает взаимодействие с системой ЭТРАН при оформлении заявок на перевозку ГУ-12 и железнодорожных накладных».

Система управления транспортировками SAP TM также позволила сфокусироваться на интересах клиентов компании. «С внедрением системы мы можем обеспечивать дополнительный уровень сервиса, предоставляя клиентам «Северстали» актуальную информацию по транспортировкам в личном кабинете нашего интернет магазина на базе SAP Hybris», — отметил Дмитрий Сахно, Директор по продажам сырья, закупкам и логистике «Северстали».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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