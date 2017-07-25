арматура , Мечел-Сервис , Челябинск , жилищное строительство | 25 июля 2017 г. | 06:21
«Мечел-Сервис» поставляет арматуру для строительство жилья в Челябинске
Компания поставляет арматуру практически для всех крупных строительных объектов Челябинска. Одной из последних стала поставка металла для строительства жилого комплекса бизнес-класса Gagarin Residence, расположенного в центре города. Использующийся при возведении объекта арматурный прокат произведен Челябинским металлургическим комбинатом (входит в Группу «Мечел»).
Также металл «Мечела» используется при возведении таких современных жилых комплексов Челябинска, как: «Подсолнухи», «Ньютон», «Чурилово Lake City», «Парковый», «Парковый-2», «Академ Риверсайд».
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 81
Просмотров: 81
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.