«Мечел-Сервис» поставляет арматуру для строительство жилья в Челябинске

Как сообщает пресс-служба «Мечел-Сервиса», с начала текущего года компания отгрузила 6,5 тыс. т арматуры для строительства жилых комплексов Челябинска.

Компания поставляет арматуру практически для всех крупных строительных объектов Челябинска. Одной из последних стала поставка металла для строительства жилого комплекса бизнес-класса Gagarin Residence, расположенного в центре города. Использующийся при возведении объекта арматурный прокат произведен Челябинским металлургическим комбинатом (входит в Группу «Мечел»).

Также металл «Мечела» используется при возведении таких современных жилых комплексов Челябинска, как: «Подсолнухи», «Ньютон», «Чурилово Lake City», «Парковый», «Парковый-2», «Академ Риверсайд».