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Krakatau Steel , Индонезия , Япония , арматура , новые мощности , заготовка | 25 июля 2017 г. | 11:00

В Индонезии запущен прокатный завод

В Индонезии запущен прокатный завод
Японская компания Osaka Steel и ее индонезийский партнер PT Krakatau Steel сообщили о запуске их совместного предприятия — прокатного завода Krakatau Osaka Steel, расположенного в г. Силегон, провинция Бантен, в западной части острова Ява. Стоимость проекта составила $220 млн.

Предприятие, в котором 80% принадлежит японской стороне, рассчитано на ежегодный выпуск до 500 тыс. т арматуры, полосы и фасонного проката для строительного сектора и производства автомобильных комплектующих. Заявлено, что этот завод также станет первым в стране поставщиком высокопрочной арматуры, которая используется в строительстве мостов и эстакад.

В текущем году Krakatau Osaka планирует выпустить 200 тыс. т проката. Полуфабрикаты для него будут пока поставляться из Японии. Но в октябре текущего года на меткомбинате Krakatau Steel рассчитывают возобновить выпуск заготовки, что позволит покрыть до 20% потребностей нового предприятия.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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