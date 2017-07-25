Krakatau Steel , Индонезия , Япония , арматура , новые мощности , заготовка | 25 июля 2017 г. | 11:00
В Индонезии запущен прокатный завод
Предприятие, в котором 80% принадлежит японской стороне, рассчитано на ежегодный выпуск до 500 тыс. т арматуры, полосы и фасонного проката для строительного сектора и производства автомобильных комплектующих. Заявлено, что этот завод также станет первым в стране поставщиком высокопрочной арматуры, которая используется в строительстве мостов и эстакад.
В текущем году Krakatau Osaka планирует выпустить 200 тыс. т проката. Полуфабрикаты для него будут пока поставляться из Японии. Но в октябре текущего года на меткомбинате Krakatau Steel рассчитывают возобновить выпуск заготовки, что позволит покрыть до 20% потребностей нового предприятия.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 61
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