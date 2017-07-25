В Китае построят новый завод по выпуску нержавеющей стали

Крупнейшая китайская металлургическая группа Baowu Steel и производитель никелевой продукции и трейдер Shandong Xinhai Technology подписали меморандум о сотрудничестве, в котором заявили о возможном строительстве завода по выпуску нержавеющей стали в провинции Шаньдун.

Производственная мощность предприятия оценочной стоимостью 30 млрд. юаней (более $4,4 млрд.) составит 1,8 млн. т никельсодержащего чугуна и 3,8 млн. т нержавеющей стали в год. О сроках строительства пока не сообщается.

В настоящее время в состав Baosteel Stainless, подразделения группы Baowu, входят три предприятия совокупной мощностью 2,7 млн. т нержавеющей стали в год.

В 2016 г. в Китае было произведено 24,94 млн. т нержавеющей стали, что на 15,7% больше, чем в предыдущем году. Однако, по прогнозу Китайской ассоциации производителей спецсталей, в текущем году ожидается снижение выплавки на 5%. Текущий объем мощностей по производству нержавеющей стали в стране оценивается в 34 млн. т в год.