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США , Тайвань , арматура , антидемпинговые пошлины | 25 июля 2017 г. | 06:07

В США установлены окончательные пошлины на тайваньскую арматуру

В США установлены окончательные пошлины на тайваньскую арматуру
Министерство торговли США установило окончательные антидемпинговые пошлины на импорт арматуры из Тайваня. Размер тарифа составит 32,01% для компании Lo-Toun Steel and Iron Works и 3,5% для всех остальных производителей.

Теперь свое финальное решение должна вынести Комиссия по международной торговле, которая в начале сентября должна сообщить, наносили ли поставки тайваньской арматуры ущерб американским поставщикам данной продукции. Если ответ будет положительным, антидемпинговые пошлины вступят в силу.

По данным американских таможенных органов, в 2016 г. поставки арматуры из Тайваня в США достигли 115,6 тыс. т, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 36,1 тыс. т, а ранее тайваньские компании экспортировали данную продукцию в США в крайне незначительных количествах.

Антидемпинговое расследование по импорту арматуры из Турции, Японии и Тайваня, первой тройки поставщиков данной продукции в США, стартовало в сентябре 2016 г. Для турецких компаний окончательные антидемпинговые пошлины уже установлены, их ставка составляет 5,39-9,06% плюс компенсационная пошлина в размере 15,99% для всех компаний кроме Icdas, а на японскую продукцию пошлина достигает 206,43-209,46%.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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