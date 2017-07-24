Росбалт: «Банковская «борзота» обезглавила «Стальинвест»

Информагентство «Росбалт» на днях опубликовало статью «Банковская «борзота» обезглавила «Стальинвест», в которой освещается ситуация, связанная с арестом генерального директора компании «Стальинвест» Сергея Масленникова и остановкой производства на предприятиях компании. Читайте статью на «Росбалте». Компания «Стальинвест» в течение более десяти лет входила в Рейтинг ведущих российских производителей и поставщиков металлопродукции.