Металлоконструкции , уголовное дело , Стальинвест , Сервисные металлоцентры | 24 июля 2017 г. | 11:39
Росбалт: «Банковская «борзота» обезглавила «Стальинвест»
Читайте статью на «Росбалте».
Компания «Стальинвест» в течение более десяти лет входила в Рейтинг ведущих российских производителей и поставщиков металлопродукции.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 137
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