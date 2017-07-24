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Металлоконструкции , уголовное дело , Стальинвест , Сервисные металлоцентры | 24 июля 2017 г. | 11:39

Росбалт: «Банковская «борзота» обезглавила «Стальинвест»

Росбалт: «Банковская «борзота» обезглавила «Стальинвест»
Информагентство «Росбалт» на днях опубликовало статью «Банковская «борзота» обезглавила «Стальинвест», в которой освещается ситуация, связанная с арестом генерального директора компании «Стальинвест» Сергея Масленникова и остановкой производства на предприятиях компании.

Читайте статью на «Росбалте».

Компания «Стальинвест» в течение более десяти лет входила в Рейтинг ведущих российских производителей и поставщиков металлопродукции.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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