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Красное Сормово , Судостроение | 24 июля 2017 г. | 11:17

Сормовская судоверфь спустила на воду новый танкер

Сормовская судоверфь спустила на воду новый танкер

На заводе «Красное Сормово» (г. Нижний Новгород, ходит в ОСК) спустили на воду танкер-химовоз "Балт Флот 16" проекта RST27M для компании «БФ Танкер».

Согласно контрактам «Красное Сормово» обязуется построить пять танкеров-химовозов проекта RST27M для Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Грузополучателем по контрактам выступает ООО «БФ Танкер». Строительство будет осуществляться в 2017-2018 гг. Три первых танкера данного проекта заказчик получит уже в 2017 г. Танкеры проекта RST27M строятся в России впервые.

Грузоподъемность самоходного наливного однопалубного судна увеличена на 800 т по сравнению с проектом RST27, а в 6 танках есть возможность перевозить до трех сортов грузов одним рейсом: нефть и нефтепродукты, а также вредные жидкие вещества наливом. Разработчиком проекта является Морское Инженерное бюро. Рабочее проектирование выполнено Волго-Каспийским ПКБ.

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«Как и 168 лет назад, сормовичи сегодня идут в ногу с ведущей инженерной мыслью, с каждым годом выпуская суда все более технически и технологически сложных проектов. Совместно с проектантами мы модернизировали наш самый массовый проект RST27, расширив возможности танкера по грузоподъемности и ассортименту перевозимого груза», - отметил генеральный директор завода Николай Жарков.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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