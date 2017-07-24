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Метизы , стальные канаты , Северсталь-Метиз | 24 июля 2017 г. | 11:15

Северсталь-метиз развивает производство канатов

Северсталь-метиз развивает производство канатов

«Северсталь-метиз» (входит в ПАО «Северсталь») запустил в работу новую канатную машину на череповецкой площадке. Сумма инвестиций в проект составила около 90 миллионов рублей. Оборудование предназначено для выпуска стальных шестипрядных канатов диаметрами от 14 до 34 миллиметров. Они применяются на кранах, буровых и нефтепромысловых установках, речных и морских судах и в других отраслях промышленности. Торжественный пуск в работу состоялся в канун 40-летнего юбилея канатного цеха.

«Новая машина позволит нам увеличить выпуск талевых и других видов канатов. Оборудование работает по совершенно новым принципам, оно высокопроизводительное и высокоточное. А значит, мы будем производить продукт более высокого качества, который отвечает растущим требованиям рынка», – подчеркнул Сергей Ковряков, генеральный директор «Северсталь-метиза».

Перспективы дальнейшего развития метизного производства будут обсуждаться 27-28 сентября во время конференции "Проволока-крепеж", которая пройдет в Санкт-Петербурге.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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