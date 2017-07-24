заготовка , сортовой прокат , Мировой рынок стали , Российский экспорт стали | 24 июля 2017 г. | 10:49
Все в порядке. Мировой рынок сортового проката: 16-23 июля
- Дефицита на китайском рынке арматуры сейчас не ощущается, так как металлургические компании нарастили выпуск, компенсируя массовое закрытие мелких заводиков в первом полугодии, а видимый спрос упал из-за неблагоприятных погодных условий — рекордной жары в Шанхае, ливней и наводнений на юге страны. Однако в сентябре потребление стальной продукции должно восстановиться.
- Удешевлению железной руды в Китае противостоит повышенный спрос на арматуру в Восточной Азии. Турецкие компании в последнее время вообще, по большей части, переориентировались на этот рынок, так как продажи их продукции на других направлениях сравнительно невелики.
- Экспортеры из СНГ продолжают повышать цены. Однако возникает впечатление, что цены уже близки к пиковым уровням, так как видимый спрос начал сокращаться из-за дороговизны. Кроме того, в августе ожидается увеличение объема поставок заготовки из СНГ, в частности, за счет возвращения в строй украинского Днепровского меткомбината.
- На подъем в июле вышел европейский рынок сортового проката. Строительный сектор в большинстве стран региона демонстрирует высокие показатели, а объем предложения несколько ограниченный. С начала текущего месяца арматура на европейском рынке прибавила порядка 20-30 евро за т, и это, вероятно, не предел.
С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.
Следующий обзор мирового и российского рынка сортового проката выйдет 22 августа.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 111
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