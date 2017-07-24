Все в порядке. Мировой рынок сортового проката: 16-23 июля

Дефицита на китайском рынке арматуры сейчас не ощущается, так как металлургические компании нарастили выпуск, компенсируя массовое закрытие мелких заводиков в первом полугодии, а видимый спрос упал из-за неблагоприятных погодных условий — рекордной жары в Шанхае, ливней и наводнений на юге страны. Однако в сентябре потребление стальной продукции должно восстановиться.

Удешевлению железной руды в Китае противостоит повышенный спрос на арматуру в Восточной Азии. Турецкие компании в последнее время вообще, по большей части, переориентировались на этот рынок, так как продажи их продукции на других направлениях сравнительно невелики.

Экспортеры из СНГ продолжают повышать цены. Однако возникает впечатление, что цены уже близки к пиковым уровням, так как видимый спрос начал сокращаться из-за дороговизны. Кроме того, в августе ожидается увеличение объема поставок заготовки из СНГ, в частности, за счет возвращения в строй украинского Днепровского меткомбината.

На подъем в июле вышел европейский рынок сортового проката. Строительный сектор в большинстве стран региона демонстрирует высокие показатели, а объем предложения несколько ограниченный. С начала текущего месяца арматура на европейском рынке прибавила порядка 20-30 евро за т, и это, вероятно, не предел. Рост цен на мировом рынке сортового проката продолжается, но его темпы во второй половине июля снизились. Новые котировки выглядят завышенными для большинства потребителей, тем более, что видимый спрос в ряде регионов оставляет желать лучшего. Тем не менее, у металлургов есть неплохие шансы на то, чтобы продолжить подъем после паузы, ближе к началу осени. По крайней мере, конъюнктура в таких странах как Китай и Турция выглядит достаточно благоприятной. С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке. Следующий обзор мирового и российского рынка сортового проката выйдет 22 августа.