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заготовка , сортовой прокат , Мировой рынок стали , Российский экспорт стали | 24 июля 2017 г. | 10:49

Все в порядке. Мировой рынок сортового проката: 16-23 июля

Все в порядке. Мировой рынок сортового проката: 16-23 июля
Рост цен на мировом рынке сортового проката продолжается, но его темпы во второй половине июля снизились. Новые котировки выглядят завышенными для большинства потребителей, тем более, что видимый спрос в ряде регионов оставляет желать лучшего. Тем не менее, у металлургов есть неплохие шансы на то, чтобы продолжить подъем после паузы, ближе к началу осени. По крайней мере, конъюнктура в таких странах как Китай и Турция выглядит достаточно благоприятной.
  • Дефицита на китайском рынке арматуры сейчас не ощущается, так как металлургические компании нарастили выпуск, компенсируя массовое закрытие мелких заводиков в первом полугодии, а видимый спрос упал из-за неблагоприятных погодных условий — рекордной жары в Шанхае, ливней и наводнений на юге страны. Однако в сентябре потребление стальной продукции должно восстановиться.
  • Удешевлению железной руды в Китае противостоит повышенный спрос на арматуру в Восточной Азии. Турецкие компании в последнее время вообще, по большей части, переориентировались на этот рынок, так как продажи их продукции на других направлениях сравнительно невелики.
  • Экспортеры из СНГ продолжают повышать цены. Однако возникает впечатление, что цены уже близки к пиковым уровням, так как видимый спрос начал сокращаться из-за дороговизны. Кроме того, в августе ожидается увеличение объема поставок заготовки из СНГ, в частности, за счет возвращения в строй украинского Днепровского меткомбината.
  • На подъем в июле вышел европейский рынок сортового проката. Строительный сектор в большинстве стран региона демонстрирует высокие показатели, а объем предложения несколько ограниченный. С начала текущего месяца арматура на европейском рынке прибавила порядка 20-30 евро за т, и это, вероятно, не предел.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Следующий обзор мирового и российского рынка сортового проката выйдет 22 августа.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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