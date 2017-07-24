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Белорецкий металлургический комбинат , Мечел , Метизы | 24 июля 2017 г. | 10:23

БМК увеличил продажи высокомаржинальной продукции в первом полугодии

БМК увеличил продажи высокомаржинальной продукции в первом полугодии

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») в первом полугодии 2017 года на 5,5% увеличил долю реализации высокомаржинальных видов продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за шесть месяцев БМК реализовал более 237 тыс. тонн метизов, что составляет 101% к аналогичному периоду 2016 года. Значительный рост продаж, более чем в 2,6 раза, пришелся на нержавеющие виды продукции: проволоку, прутки, профили и канаты для различных отраслей промышленности. На 42% и 34% соответственно выросли отгрузки стальной сетки для строительства производственных и гражданских объектов и стальных фасонных профилей для изготовления крепежных изделий для автопрома.

Также на 23% увеличились продажи стальной проволоки, в том числе высокопрочной для изготовления железобетонных шпал – на 42%, шарикоподшипниковой для производства шариковых и роликовых подшипников – на 11%. На 20% увеличилась реализация арматурных прядей для железобетонных изделий, на 8% – стальной холоднокатаной ленты для автопрома, ВПК и мебельной промышленности.

«Увеличить продажи метизов с высокой добавленной стоимостью на внутреннем рынке нам удалось в большей степени за счет производства как традиционной, так и новой импортозамещающей продукции из нержавеющих марок стали, выплавляемых на «Ижстали», по различным зарубежным стандартам. А также за счет роста спроса на строительном рынке», – прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.

Состояние и перспективы развития метизного производства будут обсуждаться 27-28 сентября во время конференции "Проволока-крепеж", которая пройдет в Санкт-Петербурге.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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