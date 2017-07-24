УК «Кузбассразрезуголь» увеличила добычу угля

За первые шесть месяцев 2017 года на угледобывающих предприятиях ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) добыто более 22,9 млн тонн угля, в том числе 3 млн тонн угля коксующихся марок. Это превышает текущие плановые показатели на 2% и на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Полугодовое производственное задание выполнено с ростом показателей и по другим основным направлениям работы УК «Кузбассразрезуголь».

В частности, по сравнению с аналогичным периодом 2016г. увеличена отгрузка угля потребителям – 20,9 млн тонн (рост 6,4%), в том числе на экспорт – 15,2 млн тонн (4,4%), на внутренний рынок – 5,7 млн. тонн (12,3%). Уровень соотношения экспортных и внутрироссийских поставок планируется сохранить на протяжении всего года. На обогатительных фабриках и установках угольной компании за шесть месяцев 2017 года переработано более 20,2 млн. тонн угля, что также выше прошлогоднего периода - на 4%. Доля перерабатываемого угля в УК «Кузбассразрезуголь» составила 88,2% от общего объема добычи.

«Производственная программа 2017 года предусматривает продолжение стратегии развития компании, направленной на повышение качества и конкурентоспособности продукции, а также на увеличение угледобычи до 45,7 млн тонн», - комментирует результаты первого полугодия директор УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Парамонов.