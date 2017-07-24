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КамАЗ | 24 июля 2017 г. | 09:30

На КамАЗе создали эталонный участок нового образца

На КамАЗе создали эталонный участок нового образца

В рамках работы по Производственной системе «КАМАЗ» на автомобильном заводе появился первый эталонный участок нового образца. Показательный порядок на конвейере сборки в цехе передних осей навели за три месяца.

Ранее проблемы на конвейере, где производится один из основных узлов автомобиля, иногда сдерживали ход главного сборочного конвейера «КАМАЗа». Помимо сотрудников цеха в рабочую группу были включены конструкторские и технологические службы, логисты, экономисты. Команду специалистов возглавил директор автомобильного завода Николай Светличный.

«Одно из принципиальных решений, принятых в числе первых, – освободить площади цеха от громоздких тар и заменить их специальными тележками. Размещение на такой спецтаре обеспечивает сохранность лакокрасочного покрытия, сейчас по цеху ездит 60 тележек. Кроме того, мы решили внедрить проект доставки комплектующих от места изготовления до сборки, минуя склад, что значительно сократило потери», - пояснил начальник цеха Никита Медарь.

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Также был модернизирован принцип визуализации операций. Информация о позиции сборки теперь дополняется стандартными операционными картами, размещёнными на специальных подставках.

До конца текущего года на автомобильном заводе планируется создать 13 эталонных участков нового образца.

Источник: КамАЗ
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