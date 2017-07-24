На Филиппинах разработают новый закон о горнодобывающей деятельности
В последние месяцы горнодобывающую отрасль Филиппин, которые являются крупнейшим в мире поставщиком никелевой руды, в основном, для китайских компаний, лихорадило из-за противоречивых правительственных инициатив.
Ранее прежняя глава отраслевого Министерства, «зеленый» активист Регина Лопес, требовала закрытия более половины предприятий и введения запрета на открытую добычу полезных ископаемых. В мае 2017 г. ее сменил отставной генерал Рой Симату, который вернулся к прежней, более либеральной политике.
Родриго Дутерте сообщил, что всегда поддерживал инициативы Регины Лопес, направленные на сохранение природы Филиппинских островов, но не может и остановить добычу полезных ископаемых. Поэтому он предлагает собрать вместе «зеленых» активистов и промышленников, чтобы разработать новый закон, который, по его словам, должен предусматривать внедрение в отрасль лучших международных практик.
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