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Никель , Филиппины , добыча полезных ископаемых , государственное регулирование , никелевая руда | 24 июля 2017 г. | 10:47

На Филиппинах разработают новый закон о горнодобывающей деятельности

На Филиппинах разработают новый закон о горнодобывающей деятельности
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что правительство разработает новый загон, регулирующий горнодобывающую отрасль, которая, по его словам, платит слишком мало налогов и отчисляет недостаточно средств на компенсацию ущерба для окружающей среды.

В последние месяцы горнодобывающую отрасль Филиппин, которые являются крупнейшим в мире поставщиком никелевой руды, в основном, для китайских компаний, лихорадило из-за противоречивых правительственных инициатив.

Ранее прежняя глава отраслевого Министерства, «зеленый» активист Регина Лопес, требовала закрытия более половины предприятий и введения запрета на открытую добычу полезных ископаемых. В мае 2017 г. ее сменил отставной генерал Рой Симату, который вернулся к прежней, более либеральной политике.

Родриго Дутерте сообщил, что всегда поддерживал инициативы Регины Лопес, направленные на сохранение природы Филиппинских островов, но не может и остановить добычу полезных ископаемых. Поэтому он предлагает собрать вместе «зеленых» активистов и промышленников, чтобы разработать новый закон, который, по его словам, должен предусматривать внедрение в отрасль лучших международных практик.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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