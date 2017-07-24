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Иран , статистика , потребление стали | 24 июля 2017 г. | 10:32

Иран резко увеличил потребление стали

Иран резко увеличил потребление стали
Как сообщает Platts, ссылаясь на Иранскую ассоциацию производителей стали (ISPA), за первые три месяца текущего года по местному календарю (21 марта — 21 июня 2017 г.) потребление стальной продукции в стране составило 5,19 млн. т, что на 20% превысило показатель аналогичного периода годичной давности.

По данным ISPA, этот рост произошел, главным образом, благодаря листовой продукции. Так, видимый спрос на горячекатаный прокат прибавил 24% до 2,11 млн. т, а на холоднокатаный — даже 60%, до 786 тыс. т. В то же время, потребление арматуры сократилось на 4% до 1,44 млн. т.

Местные источники объясняют этот скачок высокими темпами роста в трубопрокатной промышленности, автомобилестроении и некоторых других отраслях.

Производство стали в Иране за три месяца с 21 марта увеличилось на 13% по сравнению с тем же периодом годичной давности и достигло 5,31 млн. т. Из них 3,62 млн. т было использовано внутри страны и 1,69 млн. т экспортировано. Заготовки и слябов было получено почти поровну — соответственно, 2,7 млн. и 2,6 млн. т.

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Выпуск проката также прибавил 13% до 4,87 млн. т, но этот показатель оказался ниже уровня потребления, так что иранским компаниям пришлось расширить объемы импорта, в частности, листовой продукции.

Кроме того, в стране наблюдается дефицит заготовки вследствие больших объемов экспорта полуфабрикатов. В связи с этим в парламенте рассматривается законопроект, который предписывает государственным металлургическим компаниям обеспечить до 70% потребностей национальных прокатных заводов в заготовке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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