Иран резко увеличил потребление стали

Как сообщает Platts, ссылаясь на Иранскую ассоциацию производителей стали (ISPA), за первые три месяца текущего года по местному календарю (21 марта — 21 июня 2017 г.) потребление стальной продукции в стране составило 5,19 млн. т, что на 20% превысило показатель аналогичного периода годичной давности.

По данным ISPA, этот рост произошел, главным образом, благодаря листовой продукции. Так, видимый спрос на горячекатаный прокат прибавил 24% до 2,11 млн. т, а на холоднокатаный — даже 60%, до 786 тыс. т. В то же время, потребление арматуры сократилось на 4% до 1,44 млн. т.

Местные источники объясняют этот скачок высокими темпами роста в трубопрокатной промышленности, автомобилестроении и некоторых других отраслях.

Производство стали в Иране за три месяца с 21 марта увеличилось на 13% по сравнению с тем же периодом годичной давности и достигло 5,31 млн. т. Из них 3,62 млн. т было использовано внутри страны и 1,69 млн. т экспортировано. Заготовки и слябов было получено почти поровну — соответственно, 2,7 млн. и 2,6 млн. т.

Выпуск проката также прибавил 13% до 4,87 млн. т, но этот показатель оказался ниже уровня потребления, так что иранским компаниям пришлось расширить объемы импорта, в частности, листовой продукции.

Кроме того, в стране наблюдается дефицит заготовки вследствие больших объемов экспорта полуфабрикатов. В связи с этим в парламенте рассматривается законопроект, который предписывает государственным металлургическим компаниям обеспечить до 70% потребностей национальных прокатных заводов в заготовке.