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Евраз | 24 июля 2017 г. | 06:22

ЕВРАЗ НТМК обновил парк автобусов

ЕВРАЗ НТМК обновил парк автобусов

ЕВРАЗ НТМК закупил четыре комфортабельных автобуса для доставки металлургов к месту работы и обратно. Новая техника будет курсировать по городским и пригородным маршрутам. Сейчас она проходит проверку и в ближайшее время выйдет в рейс.

«Одна из социальных программ ЕВРАЗ НТМК направлена на организацию доставки сотрудников к месту работы и обратно, – отметил директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Алексей Пырин. – Комбинат регулярно обновляет парк автобусов для того, чтобы работники добирались в комфортных условиях». Новые автобусы более вместительные – в них увеличено количество посадочных мест. Для удобства металлургов техника оборудована широкими дверями, современной системой отопления салона, светодиодным табло. Каждое место оснащено ремнем безопасности. Автобусы могут курсировать по пригородным маршрутам, а также перевозить детей в оздоровительный лагерь «Баранчинские огоньки».

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Новая техника имеет высокий класс экологичности Евро 5. В систему выхлопных газов поступает специальная жидкость, которая нейтрализует вредные вещества и снижает выброс углекислого газа. Ежедневно 45 автобусов доставляет металлургов ЕВРАЗ НТМК во все районы города, а также за его пределы: в Новоасбест, Черноисточинск, Кушву, село Николо-Павловское, санаторий-профилакторий «Леневка». В следующем году ЕВРАЗ НТМК продолжит обновление автобусного парка.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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